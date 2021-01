Fabio, ex allenatore di, dice la sua sulladalle pagine del Corriere dello Sport: "Il Milan ha un bravo allenatore e giocatori leader capaci di aiutare gli altri a crescere, stimolandone la voglia di rischiare. Del resto quella è una società che storicamente ha costruito i propri trionfi sulla abilità di far maturare talenti. Baresi, Maldini, Filippo Galli, Costacurta, Evani, Albertini... Ora magari si guarda più all'estero ma dal settore giovanile arrivano Calabria e il capitano, Donnarumma. Senza dimenticare che alla guida dell'area tecnica c'è Paolo Maldini"."Ho battezzato la squadra di Conte favorita al titolo. E confermo il mio giudizio. Ma questa è e resterà il campionato dell'incertezza. Ci sono a mio parere 5 squadre che si contendono i primi 4 posti, ovvero scudetto e zona Champions: Inter, Milan, Juve, Atalanta e Roma"."Non ha motivo di chiedere rinforzi, ora più che mai, senza le coppe. I colleghi sarebbero felici di allenare quella rosa. E mi pare che anche lui lo abbia detto. D'altra parte la gestione del gruppo sarà il nodo decisivo per l'Inter"."Se la Juve sta risalendo in classifica anche senza il suo fuoriclasse, significa davvero che sta tornando ai suoi livelli"."Qui mi viene in mente l'adagio del mio presidente, Silvio Berlusconi: 'Bisogna sapersi fare concavi o convessi a seconda delle circostanze'. Non voglio chiamarlo capriccio: mi pare che la società abbia però preso una strada, o si fa così per forza o si fa così... e in questo modo si è fatta male da sola".