Intervenuto negli studi di Sky, l'ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, svela un retroscena relativo a Perisic:



“Non si può mai pensare di andare la e non giocartela, nella testa del giocatore sarebbe già una partenza negativa. Devono giocare con intelligenza e capire la forza dell’avversario, dando qualcosa in più, senza essere egoisti. Devono essere generosi. Una volta trovai Perisic in un ristorante a Madrid e gli dissi che l’Inter è una grande squadra che però si accontenta di partecipare e non di voler vincere, con la voglia di fare risultato, come invece fa la Juventus. Mi diede ragione, forse per rispetto”.