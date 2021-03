Caricamento…

Altra prestazione super, altra gara di piena maturità, altra vittoria per lui e per l'Inter che continua a volare in vetta alla classifica. La crescita diprosegue senza intoppi e del lavoro dine sta beneficiando tutta la rosa dato che da centrocampista di rottura l'ex-Cagliari si è trasformato in una mezzala "assaltatrice" come usa dire proprio l'allenatore salentino, ma con caratteristiche tecniche anch'esse in grande crescita.Idee confermate dai numeri perché oltre ai 5 gol e 3 assist (in Serie A),. In 24 garenonostante non sia la specialità della casa. 16 intercetti, 7 respinte, quasi 40 falli subiti e 33 fatti con, altro segno di maturità. In zona gol è cresciuto con 22 tiri in porta stagionali, ma, soprattuttoe quasi sempre in avanti o alla sua sinistra e raramente all'indietro.Insomma, numeri da top nel suo ruolo al punto da convincere un ex-allenatore del livello dia piazzarlo nell'Olimpo dei centrocampisti. Presente negli studi di Sky Sport, infatti, l'ex tecnico di Juve, Milan e Roma, ha così elogiato Barella: "perché ha corsa, quando va a crossare la metta giusta, quando vuole l'assist lo fa perfettamente. Ha più qualità di Hakimi e recupera molti più palloni". Un premio per un ragazzo di soli 24 anni, leader nell'Inter e, lo spera Mancini, anche per la nazionale.