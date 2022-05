Intervistato da TMW Radio, l'ex allenatore, Fabio Capello, ha espresso la propria opinione in merito all'ipotetica coppia che l'anno prossimo l'Inter potrebbe schierare in attacco, quella composta da Lautaro e Dybala.



"Se mi piace la coppia Lautaro-Dybala? Sono giocatori dal valore indiscutibile. Sulla Joya le valutazioni non vanno fatte da un punto di vista tecnico, ma bensì da un punto di vista fisico, dato che negli ultimi anni ha giocato poco".