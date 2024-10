Inter, Carboni visitato a Milano: entro 48 ore la scelta in merito all’intervento chirurgico

Calciomercato

La notizie dell’infortunio è stata una doccia fredda sia per il ragazzo che per l’Inter, la diagnosi per Valentin Carboni è quella di

Dopo l’amarezza dei primi giorni, adesso per Carboni inizia una nuova fase, quella della cura e della riabilitazione, che prevede pazienza e sacrificio. Ilche ha confermato l’entità dell’infortunio. Adesso si procederà con l’intervento chirurgico e nelle