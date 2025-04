GETTY

Inter, Carlos Augusto: "Abbiamo studiato i derby persi. Visto perché serve gente forte in panchina?"

Federico Targetti

16 minuti fa



Carlos Augusto, esterno sinistro dell'Inter, ha parlato a Mediaset prima del derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan:



"E' chiaro che siamo l'Inter e dobbiamo giocare per vincere ogni competizione. Secondo me è per questo che è bello avere giocatori bravi in panchina: arrivano momenti in cui ce n'è tantissimo bisogno come questo, e diventano importanti. I derby in questa stagione non sono andati bene, ma li abbiamo analizzati e dobbiamo pensare al presente".