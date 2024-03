Inter, Carlos Augusto ancora a parte verso il Napoli: Inzaghi senza l'alternativa che è mancata a Madrid

Fausto Vassoney

L'Inter, messa da parte la batosta europea, torna a concentrarsi sulla Serie A, dove la situazione di classifica sorride alla squadra di Inzaghi. Ad attendere i nerazzurri sarà subito un big match, con il Napoli di Francesco Calzona atteso domenica alle 20.45 a San Siro, nel match valido per la ventinovesima giornata. Nell'avvicinamento al match, Inzaghi studia le alternative e deve fare i conti con alcune assenze, che si trascinano dalla trasferta di Bologna. Tra questi spicca il nome di Carlos Augusto che ancora fatica a ritrovare il 100% della forma e vede le sue chance di convocazione in diminuzione.



NON SI E' ALLENATO - Dall'allenamento odierno ad Appiano Gentile, giungono notizie poco confortanti per quanto riguarda la situazione del brasiliano. Oggi, infatti, Carlos Augusto non si è allenato in gruppo con i compagni, ma si è dedicato ad un lavoro a parte. A pesare sulla condizione del difensore è il fastidio muscolare accusato durante la sfida contro il Bologna dello scorso 9 marzo, quando Inzaghi fu costretto a sostituirlo all'intervallo mandando in campo Denzel Dumfries. La diagnosi era stata poi quella di un'elongazione muscolare al soleo della gamba destra, che aveva costretto Carlos Augusto al forfait per l'Atletico Madrid e che adesso rende sempre più probabile una sua indisponibilità anche contro il Napoli.



L'ALTERNATIVA MANCATA A MADRID - La possibile assenza dai convocati dell'ex Monza si traduce necessariamente in una diminuzione delle alternative da cui potrà attingere Inzaghi nel delicato - seppur poco influente a livello di classifica - match contro il Napoli. Alternativa di lusso, quella di Carlos Augusto, che il tecnico piacentino ha dimostrato saper gestire al meglio durante la stagione e che gli sarebbe tornata sicuramente utile nella battaglia persa in Champions League con l'Atletico. Evitando di doversi trovare ad alzare Pavard nel ruolo di esterno, come è invece successo in un tratto della nefasta sfida europea. E' chiaro che in ogni caso la fascia sinistra è al sicuro: con i vari Dimarco, Bastoni e Acerbi e il jolly Darmian non mancano le alternative. Ma è altrettanto vero che nelle 9 partite dell'Inter prima di Bologna Carlos Augusto - da titolare o da subentrante - non era mancato mai. Poche chance di recuperarlo per il Napoli, il mancino nerazzurro punta alla sfida successiva contro l'Empoli. Rimane indisponibile anche Marko Arnautovic, per il quale il risentimento muscolare al bicipite femorale - rimediato sempre contro il Bologna - richiederà ancora circa 20 giorni.