Titolare oggi nell'Inter che affronterà la Salernitana, l'esterno Carlos Augusto presenta così a Inter TV la sfida di stasera all'Arechi: "Sappiamo che è una squadra che sta vivendo un momento difficile, ma lo stadio sarà pieno, sarà molto difficile, dobbiamo approcciare bene la gara per vincere qua. Mercoledì c'è stata una brutta sconfitta, abbiamo fatto secondo me bene ma il risultato non è stato quello che volevamo. Dobbiamo approcciare bene la gara, dobbiamo vincerla e poi pensare alle prossime gare".



Come si sta trovando nel gioco dell'Inter?

"Mi sto trovando bene, lo staff e i compagni mi stanno aiutando. Così è facile inserirsi presto".



A DAZN: "Sappiamo che c'è un calendario molto fitto, con partite ogni tre giorni, ma siamo preparati per farle tutte al massimo. Oggi siamo venuti a Salerno per fare una buona gara".