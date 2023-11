Carlos Augusto, terzino brasiliano dell’Inter, parla a Intertv della rimonta da 3-0 a 3-3 al Da Luz contro il Benfica: "Quello che ci siamo detti è che non siamo entrati nel primo tempo. Abbiamo un gran gruppo, i tanti cambi non possono essere una scusa per il primo tempo fatto. Nell'intervallo abbiamo parlato, con la testa giusta e abbiamo fatto una grande gara".