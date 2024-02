Inter, Carlos Augusto: ' Finalmente una gioia per Arnautovic' VIDEO

Il laterale sinistro brasiliano dell'Inter, Carlos Augusto (entrato dalla panchina al posto di Dimarco nel secondo tempo) commenta la vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid a San Siro nell'andata degli ottavi di finale in Champions League: "Abbiamo cercato tanto questa vittoria, potevamo approfittare di più delle occasioni. È stata una vittoria pesantissima, ma lì sarà un campo difficile: dovremo essere concentrati e fare bene. Siamo un bel gruppo, siamo tutti amici e quelli che non giocano sempre lavorano tanto in settimana per farsi trovare pronti. Sono contento per Arnautovic, è un ragazzo incredibile e si meritava tanto questo gol".