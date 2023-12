In vista della sfida contro l'Udinese, Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Inter TV, rivelando le sue impressioni legate al primo periodo all'Inter:



INTENSITA' - "Se sarà difficile replicare la stessa intensità? Difficile no perché nella nostra squadra c'è qualità e fisicità per farlo, dobbiamo restare concentrati e fare una grande partita come contro il Napoli".



BRACCETTO DI DIFESA - "Mi sono trovato molto bene, devo essere pronto per aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo. Se la squadra ha bisogno posso fare bene anche lì".



SAN SIRO - "I tifosi sono la cosa più importante per noi in campionato che è ancora lungo, quando sono insieme a noi ci aiutano tanto, dobbiamo fare una grande partita anche per loro".



Poi a Dazn: "Queste partite sono le più difficili, dobbiamo stare attenti dopo una grande vittoria come quella di Napoli. Loro sono molto fisici, serve concentrazione".