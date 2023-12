L'esterno dell'Inter Carlos Augusto ha parlato a Dazn:



“Ho iniziato a giocare a calcio a 7 anni per divertimento, a 15 ho capito che sarei potuto diventare un calciatore professionista. Nessuno in famiglia giocava, era una passione tutta mia. All’inizio non volevo fare il calciatore perché non volevo essere il più scarso della scuola. I miei genitori non mi hanno mai pressato come accade spesso in Brasile. A 18 anni mio padre mi ha detto ‘se non ti fanno un contratto, viene a lavorare con me’”.



“Se avevo in mente di arrivare così in alto? Non ci ho mai pensato, ora sono felice di essere qui. Anche i miei amici avevano dubbi su di me, ma io sono rimasto tranquillo e alla fine sono arrivato. Mi sono reso conto di poter diventare un professionista quando mi hanno cambiato ruolo a 15 anni, da terzino ho capito che potevo fare bene. Ho giocato in tutte le zone del campo, ma credo che quello sia il ruolo perfetto per me”.