L’di Simone Inzaghi ha battuto il Torino per 2-0 grazie alla doppietta di un supere adesso si prepara alla festa scudetto tra le vie milanesi. Al termine della gara, l'esterno nerazzurroha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:- "Immaginavo che sarei arrivato in un gruppo vincente, manel derby e la Supercoppa. Sono felice".- "Siamo tutti pronti, indipendentemente dalla posizione in campo.Una volta i brasiliani venivano avanzati, ora difendono? Dipende dalle caratteristiche, questa cosa è buona per me. Sono felice sia da difensore che da esterno, sono sempre pronto per aiutare la squadra".

- "Ho fatto alcune foto dopo il derby. Ho la macchina fotografica nello zaino, dopo la utilizzerò in Duomo- "Tatuaggio con la seconda stella? Non lo so, deciderò in vacanza".