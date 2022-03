Tra i talenti più puri delle giovanili dell’Inter, brilla un ragazzo molto interessante: parliamo di Cesare Casadei, che all’esordio con la Nazionale Under 19 ha già siglato il primo col. Queste le sue parole al termine della sfida contro la Finlandia .

“È una grandissima emozione ma sono contento soprattuto per la vittoria che abbiano raggiunto come squadra. Adesso andremo a giocarcela contro il Belgio e daremo tutto quello che abbiano per conquistare il passaggio alle fasi finali dell’Europeo”.