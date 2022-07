L'affare, purtroppo perormai sfumato dato che la Juve ha avuto la meglio in questo Derby d'Italia di mercato, ha comunque avuto il merito di fare tanta pubblicità, più o meno positiva, per, uno dei gioielli più lucenti prodotti dal settore giovanile nerazzurro e che, lo scorso anno, ha trionfato nel campionato Primavera conProprio nella trattativa con il Torino per il centrale brasiliano,aveva acconsentito, alla fine, ad inserire il cartellino del centrocampista classe 2003, ma per cui la società nerazzurra pretendeva, senza se e senza ma, l'inserimento di unper non perdere il controllo sul suo prospetto.Questa, la certezza di poter riabbracciare il giocatore in futuro, è e restaNumerose sono infatti le proposte, o meglio le richieste di informazioni arrivate finora per lui, ovviamente da molti club di Serie B disposti a prenderlo in prestito e valorizzarlo, ma anche tante società di Serie A. Ilrimane sullo sfondo, ma questa volta in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.si è informata, ma non vorrebbe garantire la recompra, e infine c'è lache invece punta a un prestito e potrebbe essere la via d'uscita più adatta per il ragazzo. Comunque vada, per Casadei sarà un anno importantissimo, perche l'Inter non può e non vuole sprecare.