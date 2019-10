Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Lazio, Pierluigi Casiraghi, esprime il proprio parere su Lukaku.



Pensa che il troppo lavoro per la squadra lo porti ad essere meno lucido poi in zona gol?

«In parte è così, però credo sia una questione di caratteristiche. Lukaku è un giocatore che ha bisogno di campo da attaccare, di spazi in cui esaltare la sua falcata potente. In Serie A però sono poche le squadre che

ti danno spazio, ci si chiude molto bene».



Quindi non bisogna aspettarsi tanti gol?

«Ma no, è chiaro che i gol arriveranno. Però non ci possiamo aspettare che Lukaku possa inventarsi un gol con una giocata geniale o con un colpo a sorpresa come possono fare le punte della Juventus o Dzeko.

Loro hanno una qualità diversa nello stretto».