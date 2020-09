La procura di Milano ha chiesto il processo con accusa di omicidio volontario da parte di Fabio Manduca, ultrà del Napoli arrestato per avere investito e ucciso Daniele Belardinelli durante gli scontri che avevano preceduto la partita tra Inter e Napoli a San Siro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La Procura di Milano ha chiesto il processo con l’accusa di omicidio volontario per Fabio Manduca, l’ultrà napoletano di 40 anni arrestato il 18 ottobre 2019 per aver travolto e ucciso col suo suv Daniele Belardinelli, ultrà del Varese, all’inizio degli scontri del 26 dicembre 2018 prima di Inter-Napoli. I pm hanno confermato nell’istanza di rinvio a giudizio l’accusa di omicidio volontario rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame sia da un’importante consulenza tecnica. Si è potuto stabilire che Belardinelli, che aveva preso cocaina, nella prima fase della guerriglia è caduto e si è rotto una clavicola. A quel punto, Manduca col suo Ford Transit avrebbe accelerato e quindi schiacciato l’ultrà napoletano”.