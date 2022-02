Due suoi errori clamorosi hanno tolto all’Inter una manciata di punti e anche qualche certezza, considerando cheSvarioni che non ti aspetti da uno come lui, che di classe ed esperienza ne avrebbe da vendere. Ma ad analizzarla bene, invece, l’erroraccio di de Vrij nelle partite ad alta percentuale di stress inizia a non essere propriamente una rarità.Il difensore olandese, girato spalle alla porta, in posizione quasi del tutto innocua, provocando il calcio di rigorequelche valse la Champions per i nerazzurri. Insomma, prendendo in esame queste sfide, viene da pensare che forse qualche problema con la gestione dello stress potrebbe esserci.Intanto a Milano la stima nei suoi confronti è immutata, ma i dialoghi tra la dirigenza nerazzurra e Mino Raiola, suo agente, spingono a pensare come quello attuale potrebbe essere l’ultimo anno di de Vrij a Milano.che in viale della Liberazione saranno pronti ad analizzare. Prima però c’è una stagione da finire nel migliore dei modi e non è un particolare da niente, anche perché