Da esterno mancino più prolifico d’Europa con la maglia dell’Atalanta a comprimario di lusso all’non è ancora riuscito a imporsi nonostante l’addio del suo principale ‘rivale’, Ivan Perisic.Il tempo per recuperare il terreno ci sarebbe anche ma si ha la netta sensazione che il nazionale tedesco non sia entrato in sintonia con il tecnico.Gosens non è certamente felice del particolare momento della sua carriera. Dall’Inter si aspettava di più e all’Inter vuole dare di più. Già la scorsa estate si erano avuti i primi segnali di una rottura anticipata:. Robin continua ad avere un buon mercato in Bundesliga, questo potrebbero essere gli ultimi mesi in nerazzurro. A meno che Inzaghi non cambi idea e decida di puntare forte su un giocatore che in serie A ha spesso fatto la differenza.