Matias Vecino è sempre più prossimo a lasciare l'Inter. Il centrocampista uruguaiano vive da giorni di separato in casa - con Everton e Tottenham che sono pronti ad accoglierlo - e anche ieri si è allenato a parte ad Appiano Gentile. Una circostanza chiaramente legata al mercato e non tanto al problema al polpaccio accusato recentemente e che portato all'ennesima frizione nel rapporto con Antonio Conte.



Come riferisce Il Corriere dello Sport, nella giornata di lunedì Vecino ha manifestato ancora dolore - nonostante gli esami a cui era stato sottoposto fossero negativi - e ha abbandonato il centro di allenamento senza parlarne prima con l'allenatore. L'ex Fiorentina comunicava così la sua indisponibilità per la partita del giorno successivo contro il Cagliari, ma Conte, venuto a conoscenza dell'accaduto, ha preteso che il calciatore (nel frattempo già a Milano) facesse ritorno ad Appiano. Salvo poi abbandonarlo e tornare a casa qualche ora dopo. Segno tangibile di un rapporto ormai compromesso e apripista a una cessione ormai imminente.