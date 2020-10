Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha espresso il suo parere sulla questione Eriksen, schierandosi al fianco del calciatore danese.



«C’è un problema tattico. A Conte quel tipo di giocatore non piace, ma Eriksen è un top player, un campione: in nazionale segna sempre, in Premier League era un fenomeno e piaceva al Real. Conte è un grande allenatore ma a lui piacciono quelli alla Vidal che danno intensità. Il primo anno alla Juve Antonio voleva partire col 4-2-4, poi è arrivato Pirlo e quasi non lo voleva… ma al tempo stesso è stata la sua fortuna».