Sul proprio profilo Instagram, l'ex calciatore, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter e in particolare ad Alessandro Bastoni.



“L’Inter ha fatto possesso palla sterile, 0 occasioni in 45’. Poca roba l’Inter anche nel secondo tempo, farà fatica se non ingranano tre o quattro giocatori. Ho visto in difficoltà Brozovic, Lukaku deve svegliarsi, entra in forma dopo uno o due mesi. Bastoni è molto sopravvalutato e sta facendo disastri. Vedremo nel corso della stagione, l’Inter comunque sarà lì su a fine campionato”.