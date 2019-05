Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Real Madrid, Samp, Milan e Inter, tra le altre, parla a Tiki Taka di Messi, Ronaldo e Icardi: "Lui e Messi due robe diverse. (E, rivolgendosi a Vieri, ndr) Sei stato fortunato a vedere il 10 del Barcellona. Punto. Lautaro e Icardi insieme? Spalletti ha sempre giocato sempre con una punta, anche a Roma era abituato così. Ma io li farei giocare insieme. L’Inter non ha palleggiatori, non può giocare con due giocatori che non difendono, non è il Barcellona. I 25 punti dalla Juve? Stiamo parlando della squadra che ha vinto gli ultimi 8 campionati, se non sono 25 i punti sono 20. Le foto di Wanda e Icardi? Per una volta, sono a favore di Wanda: uno nella sua vita può fare quello che vuole, basta che poi lui in campo faccia gol".