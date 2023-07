Nuova udienza in vista a Hong Kong, il prossimo 21 agosto, per il presidente dell’Inter Steven Zhang, in merito alla causa da 300 milioni intentatagli da China Construction, con lo stesso Tribunale che ha condannato Zhang al pagamento di oltre 300 milioni di un prestito non saldato.



LE RICHIESTE DEL GIUDICE E IL RISCHIO CARCERE - Secondo quanto riportato da Calcloefinanza, Zhang dovrà apparire davanti al giudice per il “debtor examination”, "l'esame del debitore”, ovvero sarà “interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza” e dovrà “produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere” relativo ai suoi beni e alle sue passività, oltre a determinare se ha strutturato in modo improprio i suoi beni e il suo rapporto con l’Inter per evitare di ottemperare alla sentenza di Hong Kong. Il rischio, sempre secondo Calcioefinanza, in base ai precedenti citati dai creditori, è quello del carcere fino a tre mesi, eventuale pena che potrebbe essere convertita in pena pecuniaria.