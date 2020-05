Messi chiama, Lautaro risponde. L'attaccante argentino dell'Inter vuole solo il Barcellona. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono pronti a sostituire il Toro argentino con più di un rinforzo in attacco: oltre al tedesco Werner (Lipsia, l'alternativa è Dembelè del Lione), si fanno i nomi di Cavani e Mertens, in scadenza di contratto con PSG e Napoli. In uscita anche Alexis Sanchez, che tornerà al Manchester United. Possibile prestito per il giovane Esposito.