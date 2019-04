L'Inter sta studiando ogni forma di trattativa che possa portare in cassa una valutazione importante per l'addio di Mauro Icardi. Il Paris Saint Germain fa sul serio e tenta l'ad Marotta con una proposta che comprende anche il cartellino di Edinson Cavani. Ciò che frena la dirigenza nerazzurra non è però l'età dell'attaccante ormai 32enne uruguayano, bensì il ricco ingaggio da 9 milioni percepito a Parigi che dovrebbe praticamente dimezzarsi per accettare di trasfrirsi in nerazzurro