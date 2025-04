Inter, c'è anche Thuram nella rifinitura: cosa filtra in vista del Barcellona

; a distanza di due settimane dall'infortunio muscolare accusato nella sfida contro il Bayern Monaco, il classe '97 ha alzato i ritmi e la presenza odierna, nella seduta di rifinitura, assume chiaramente una valenza ancora superiore al suo ritorno in mezzo ai compagni di ieri., vittima di una distorsione alla caviglia contro la Roma e sicuramente out per la trasferta spagnola.era tra i giocatori presenti sui campi di Appiano Gentile nei primi 15 minuti di riprese concesse alla stampa, da regolamento Uefa, eper scambiare qualche parola., considerando la delicatezza del momento che sta attraversando – tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia – e il periodo di precaria condizione fisica generale palesata nelle ultime uscite,, la partita di domani a Montjuic. Nel corso di questa stagione, il numero 9 nerazzurro ha siglato 3 goal in 11 apparizioni, di cui gli ultimi 2 negli ottavi di finale contro il Feyenoord.Qualora prevalesse invece l'orientamento di non correre rischi per provare ad averlo sia per la volata finale per lo Scudetto che, soprattutto, per la partita di ritorno a San Siro (martedì 6 maggio), Marcus Thuram sarebbe comunque un'opzione per la panchina. Con Arnautovic favorito su Taremi per giocare in tandem con Lautaro – Correa è fuori dalla lista Champions – o con l'ipotesi “estrema” di rinunciare ad un attaccante e scendere in campo con Frattesi a supporto del Toro.