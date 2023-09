C’è grandissima apprensione in casa Inter, l’infortunio di Marko Arnautovic potrebbe essere grave e tenere fuori l’attaccante austriaco per molto tempo. Ad Appiano Gentile vivranno con il fiato sospeso queste ore che porteranno il centravanti agli esami strumentali e al successivo esito. Di certo le immagini di Arnautovic in lacrime non aiutano a diffondere serenità e lo stesso Inzaghi è apparso parecchio preoccupato a fine gara. Preoccupazione giustificata quella del tecnico nerazzurro, perché perdendo Arnautovic si perdono centimetri in area di rigore, con l’Inter impegnata in tre competizioni. La stanchezza di Lautaro è tangibile, Thuram è quello che sta meglio, mentre Sanchez ad oggi ha meno di mezz’ora nelle gambe. Insomma, lì davanti serve qualcosa.



SI TORNA SUL MERCATO? - Interrogato nel post gara, Inzaghi ha spiegato che sia Klaassen che Mkhitaryan possono agire qualche metro più avanti, ma con caratteristiche decisamente diverse rispetto a quelle di Arnautovic. La risposta del tecnico nerazzurro è stata più che altro una toppa temporanea, in attesa di affrontare in modo più profondo la questione insieme ad Ausilio e Marotta. Proprio Inzaghi ha chiarito: “Andare sugli svincolati? Non ne abbiamo parlato, ma abbiamo perso un calciatore importante per noi”. L’infortunio di Arnautovic, per una lunga serie di motivi, non è considerabile come un problema trascurabile. In un modo o nell’altro l’Inter dovrà correre ai ripari e la questione verrà immediatamente affrontata al rientro a Milano.