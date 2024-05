Inter, c'è la fila per Satriano: contatti con Betis e Valencia

11 minuti fa



La stagione di Martin Satriano è stata di quelle importanti così come quella del Brest qualificatosi alla prossima Champions League da terzo nel campionato francese. 6 gol e 4 assist in 36 partite e il prestito all'Inter che si concluderà al 30 giugno che lo rimette prepotentemente sul mercato.



Il centravanti uruguaiano è destinato a non restare in nerazzurro nonostante a soli 23 anni abbia ancora un contratto in scadenza 30 giugno 2027. Secondo quanto riportato da Relevo sono già stati avviati contatti per lui sia da parte del Betis Siviglia in Spagna, sia da parte del Valencia con i primi che hanno già proposto ai dirigenti interisti un prestito con diritto di riscatto alto e con l'Inter che vorrebbe invece un addio a titolo definitivo.