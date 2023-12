Una sfida quasi inedita è quella cheha estratto per l'Inter per gliche si erano qualificati al secondo posto del proprio gironeche invece aveva chiuso al primo posto assoluto il girone della Lazio. La doppia sfida, ufficialmente, rappresenterà la seconda e terza gara in competizioni ufficiali fra le due società nella loro storia.L'Atletico Madrid è da sempre squadra ostica, ma rispetto alla passata annata, non all'altezza della propria recente storia in epoca Simeone,. Il girone E è stato chiuso a 14 punti con 4 vittorie e 2 pareggi (di cui uno all'Olimpico contro la Lazio) e con 17 gol fatti e solo 6 subiti. In campionato, invece, la formazione rojiblanca era in netta ripresa ed è stabile al 4° posto a -1 dal Barcellona terzo, ma a -8 e -7 da Real e Girona che fino ad oggi stanno cavalcando a ritmi sostenuti.La scorsa estate è stato uno dei giocatori più chiacchierati dell'intera sessione di mercato, ed è stato accostato e trattato anche dalla stessa Inter che insieme a Milan, Juve e Roma ha pensato a riportarlo in Serie A. Inveceè rimasto a Madrid e oggi è uno dei punti di forza, quasi intoccabile, per Simeone. 13 gol in 21 partite, 5 (con 1 assist) su 6 gare di Champions e quel contratto in scadenza 2026 in cui persiste il giallo della clausola rescissoria da 21 milioni di euro che nessuno dei club interessati ha voluto pagare. Sarà ancora uomo mercato in estate? Probabile.Oblak; Witsel, Hermoso, Gimenez; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Riquelme; Morata, Griezmann.Come detto è solo uno il precedente in gare ufficiali fra Inter e Atletico Madrid e risale alla Supercoppa Europea del 2010 quando l'Inter di Moratti (con Benitez in panchina e non più Mourinho) uscì sconfitta per 2-0 (gol di Reyes e Aguero) e perse l'unico trofeo di quella magica annata. Successivamente ci fu un amichevole estiva nella ICC in cui con Spalletti in panchina i nerazzurri si imposero per 1-0 con gol di Lautaro Martinez.