Se il dato statistico relativo ai gol subiti è quasi lo stesso tra Inter e Juventus, altrettanto non si può dire, invece, per quello dei gol realizzati, che invece vede i nerazzurri in netto vantaggio sui bianconeri, sia grazie all'impianto di gioco di Inzaghi, sia per il feeling della coppia Lautaro-Thuram. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se la difesa di Inzaghi, al momento, supera quella di Allegri di corto muso (6-5), l’attacco lo sovrasta: 25-16. L’ampia forbice riflette bene la diversa qualità di gioco, più che quella dei singoli attaccanti, anche se Lautaro, maturato come uomo squadra e cresciuto in convinzione dopo il Mondiale vinto, e il sorprendente Thuram, ci hanno messo del loro”.