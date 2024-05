Inter, c'è un ritorno di fiamma per Sanchez

8 minuti fa



Il presente è nerazzurro, ma il futuro? Alexis Sanchez ha conquistato il suo secondo Scudetto con la maglia dell'Inter dopo quello conquistato con Antonio Conte in panchina. Un anno di contratto, ruolo da comprimario alle spalle dei titolari e un addio sempre più vicino in estate per il cileno.



Secondo quanto riferiscono i media cileni, l'attaccante ha voglia ancora di mettersi in mostra nel grande calcio e in Italia c'è l'Udinese che lo riaccoglierebbe a braccia aperte come il River Plate in Argentina.