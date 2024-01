Inter, c'è un ritorno di fiamma per Sensi

L'Inter pensa anche alle uscite. Stefano Sensi, in scadenza di contratto a giugno. è tra i profili caldi in tema cessioni. Secondo le informazioni di Sky Sport, il Sassuolo, tra l'altro ex club del centrocampista, ha fatto un sondaggio nelle ultime ore per capire la situazione.