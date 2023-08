Joaquin Correa resta uno dei potenziali giocatori in uscita dall'Inter. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore nerazzurro resta l'ago della bilancia in attacco: i nerazzurri vorrebbero cederlo ma solo a titolo definitivo e per 15 milioni di euro. Le pretendenti scarseggiano: si cercherà una soluzione.