Il terzino dell'Inter Cedric Soares ha commentato ai microfoni di InterTV lo 0-0 ottenuto dalla sul campo dell'Eintracht Francoforte:"Abbiamo giocato molto bene ed avremmo potuto segnare su rigore con Brozovic, che ha tirato bene ma purtroppo il portiere ha parato. Nel secondo tempo abbiamo dovuto soffrire un po' di più: loro hanno creato occasioni, ma credo che questo sia un buon risultato. Abbiamo difeso in quanto squadra: loro hanno tante opzioni offensive e si portano in tanti in zona offensiva. Teniamo presente che questa è la prima parte della doppia sfida: ora, nella seconda, avremo l'opportunità di giocare davanti ai nostri tifosi".



Hai citato la sfida di ritorno: mancheranno Asamoah e Lautaro Martinez.

"Ci saranno delle assenze di giocatori importanti, ma sicuramente troveremo delle soluzioni".