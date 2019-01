L’Inter presenta Cedric Soares, l’esterno portoghese ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



Quali sono le tue prime impressioni dopo questi primi giorni a Milano e cosa hai pensato quando hai saputo dell’interesse dell’Inter?

“Le mie impressioni sono molto positive, sto imparando molto sulla società e sulla prima squadra. In questa sessione di mercato le transazioni si avverano in modo veloce e l’accordo si è raggiunto rapidamente”



Sei già pronto per giocare domenica?

“Certo, sono qui e sono pronto a dare il 100%. Sono pronto per iniziare e sono a disposizione dell’allenatore”.



Hai parlato della tua chiacchierata con Joao Mario, hai parlato anche con Cristiano Ronaldo? Sei pronto a sfidarlo?

“No, non ho ancora parlato con Cristiano. È un grande amico, con lui condivido tante cose in nazionale, ma adesso è un mio rivale perché lui è della Juventus e io dell’Inter”. In cosa ti senti più forte di Cancelo?

“Io penso che Cancelo sia un grande calciatore, con caratteristiche diverse dalle mie. Lui nasce esterno alto di centrocampo, io tendo a scegliere il momento per spingere. Siamo totalmente diversi”.



Cosa credi di dover fare per guadagnarti l’Inter anche in futuro?

“Non penserò molto a quello che dovrò fare per ottenere questa conferma, cercherò sempre di dare il massimo dentro e fuori dal campo. Ho tanta fiducia nei miei mezzi e darò il 100% in ogni gara, senza focalizzarmi sull’eventuale conferma, che poi eventualmente verrebbe da se”.



Che differenze credi di trovare tra il campionato inglese e quello italiano?

“Credo che ci siano tante differenze tra Premier e Serie A. In Inghilterra c’è un gioco molto veloce ed offensivo, qui vedo che c’è tanta qualità e che si tende a tenere il possesso palla per poi scegliere quando attaccare. Io sono cresciuto in Portogallo che è un po’ un mix tra questi due campionati”.



Ti sei già confrontato con Spalletti per quello che sarà il tuo ruolo in campo?

“Non abbiamo ancora affrontato questo argomento, sono abituato a giocare a destra, anche se qualche volta ho giocato anche a sinistra. Sono a totale disposizione del mister e se vuole posso fare anche il portiere se mi da un paio di guanti”.