Cedric Soares, terzino destro dell'Inter, parla al matchday programme della sfida contro la Juve: "Qui mi sento come a casa, come in una seconda famiglia. Passiamo più tempo con il club che altrove ed è normale avere un bellissimo rapporto con i compagni, con lo staff, con tutte le persone che fanno parte del mondo nerazzurro. Del resto, siamo brothers of the world, no? Milano è davvero magnifica, perfetta. A San Siro c'è un'atmosfera fantastica e quando vedi i tifosi, senti l'inno ed entri in campo per il riscaldamento, è come se volessi dare di più per loro".