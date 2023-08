L'Inter piazza due colpi, uno in entrata e uno in uscita, sull'esterno sinistro. Dopo il caso Lazar Samardzic, ancora aperto e in via di sviluppo, il club nerazzurro ha ceduto all'Union Berlino Robin Gosens, esterno tedesco classe 1994 ex Atalanta, per 15 milioni bonus compresi.



PRESO CARLOS AUGUSTO - Con la cifra incassata dalla cessione del tedesco i nerazzurri hanno chiuso la trattativa per Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999 del Monza che arriva in prestito con obbligo di riscatto, attorno ai 13 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda l'attacco l'obiettivo principale resta Marko Arnautovic del Bologna.