Ieri la cena natalizia in zona Tortona, stasera quella di lavoro ad Appiano Gentile. Domenica sera ci sarà da affrontare la Lazio a Roma, ma nel frattempo staff tecnico e dirigenza si aggiorneranno in vista di gennaio, in merito alle cose che si dovranno e potranno fare. Chiaro che a inizio stagione ci si aspettava un rendimento diverso da parte di Cuadrado, così come da Arnautovic. E allora è giusto che strada facendo ci possano essere riflessioni.



Tanti gli argomenti sul tavolo, a partire da Djaló. Il difensore chiede di poter lasciare la Francia già a gennaio, anticipando la chiusura della trattativa che l’Inter vorrebbe mantenere a giugno. Anche perché questa rosa ha lacune più evidenti: una sulla corsia di destra, visto che Cuadrado (ieri assente alla cena di Natale) continua a lamentare problemi al tendine. L’altra in attacco, perché Sanchez e Arnautovic non sembrano all’altezza dei titolari. Si potrà intervenire? La cena di questa sera servirà a chiarire anche questo. Ad Appiano Gentile si riuniranno Inzaghi, Ausilio, Baccin e Marotta, nel menu un bilancio del lavoro finora svolto e qualche discorso per capire come agevolare il tecnico in questa corsa alla seconda stella, in un testa a testa avvincente contro la Juventus.