Esiste un’Inter con Nainggolan e un’Inter senza Nainggolan. Dopo il successo contro il Lugano (con il belga in campo), gli uomini di Luciano Spalletti hanno collezionato una sconfitta (contro il Sion) e due pareggi (contro Zenit e Sheffield). Chiaro sintomo di come l’assenza dell’ex centrocampista giallorosso abbia influito negativamente e di come i nerazzurri abbiano bisogno di un suo alter ego o comunque di un profilo che doni al centrocampo maggiore imprevedibilità.



Il primo obiettivo era Mousa Dembélé, ma le resistenze del Tottenham e quelle del calciatore hanno un po’ raffreddato l’interesse di Piero Ausilio, che ha iniziato a muoversi verso altre strade. Tre settimane fa in corso Vittorio Emanuele si è palesato il collaboratore italiano di Felicevich, agente di Arturo Vidal. Una chiacchierata informale con Piero Ausilio: vi può ancora interessare il cileno? Vediamo, la risposta del direttore sportivo nerazzurro. Al momento ancora nessun incontro con il Bayern Monaco, che ha messo il calciatore sul mercato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Troppi per l’Inter, che non vorrebbe spenderne più di 20.



Ma Piero Ausilio si sta muovendo anche su altre strade, Vidal non è l’unico profilo nel radar della società di corso Vittorio Emanuele, che continua a guardare ancora anche altrove, soprattutto verso Cagliari, dove c’è quel Nicolò Barella che piace molto, sia agli uomini mercato che al tecnico Luciano Spalletti. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Ausilio e Beltrami, agente del centrocampista italiano.