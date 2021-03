L'si gode il primato, prepara con calma la prossima sfida di campionato contro il, in programma sabato alle 20.45, e pensa al futuro, tra società e mercato. I nerazzurri sono quelli che corrono più di tutti in(oltre 113 km a gara), è tra le più fisiche (in termini di altezza) con 184,4 cm di media e, infatti, è quella che segna più di tutte di testa: 13 gol. La seconda è la(dati Corriere dello Sport). In più, quella di Conte, è la squadra che fa più cross, 165. Ma spesso con poca qualità.Per questo, sul mercato, la priorità è un esterno mancino. Ashley, che mancino puro non è, salvo sorprese tornerà in(sogna la maglia del Watford), Ivanè solido ma non è un crossatore raffinato: Conte vuole un piede educato per regalarsi un'arma in più. E tra i giocatori seguiti c'è Emerson, che piace tanto al tecnico pugliese: già cercato in estate, la valutazione che ne fa il Chelsea è di 20 milioni di euro , ma il poco spazio, l'essere palesemente fuori dai piani, abbinata alla sua voglia di cambiare aria, può venire incontro ai nerazzurri. Alla ricerca del gemello di Hakimi.