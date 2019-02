La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Radja Nainggolan abbia scelto il momento migliore per reagire al momento di difficoltà.



"Serviva un lampo, una giocata decisiva, un gol da tre punti a San Siro che potesse cancellare di colpo voci e pensieri negativi. E Radja ha scelto il momento migliore per riprendersi l’affetto dei tifosi (tutti in piedi al momento del cambio) e il tempo perduto, affondando nel finale la Samp con una prodezza da fuori area, nella settimana in cui l’Inter ha cominciato il casting per il nuovo leader: nella stessa azione, uno schiaffo al pallone di collo esterno e uno alle critiche e al recente passato. Sui sei punti conquistati dall’Inter nelle ultime due di campionato c’è indelebile la firma del Ninja, decisivo a Parma con l’assist per Lautaro e ieri con la volée ammazza-Samp”.