Il nuovo tecnico dell'Inter sta già lavorando a stretto contatto con la dirigenza e giorno dopo giorno alza l'asticella pretendendo sempre di più dal proprio gruppo di lavoro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il prossimo passo, per il tecnico salentino, sia far valere il proprio metodo sul campo, facendo breccia il più velocemente possibile nella testa dei suoi calciatori.



“Alzare il livello dell’entusiasmo, rendere il club appetibile e spingere i dirigenti a cercare il meglio in giro sono cose che Antonio ha già fatto. Ora c’è il resto. Ed è quello che proverà a mettere in pratica dall’8 luglio a Lugano, tra spirito vincente, «metodo» da fare entrare velocemente nello spogliatoio e nuovi leader da trovare. Per dimostrare quanto Conte conta davvero”.