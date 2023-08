L'Inter sta lentamente rivoluzionando il proprio attacco e, oltre allo "scambio" Correa-Sanchez, ha definito in queste ore l'uscita anche di Eddie Salcedo, rientrato dopo l'ultimo prestito al Bari. La punta classe 2001 andrà in prestito con diritto di riscatto in Segunda Division in Spagna all'Eldense.