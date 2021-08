Una partenza con il botto e il desiderio, forte, di migliorarsi sul mercato. Marotta e Ausilio stanno lavorando alacremente per rendere l’Inter una squadra competitiva su tutti i livelli anche dopo le cessioni di due top come Hakimi e Lukaku. Arriverà un altro attaccante, forse anche due con i nomi di Belotti, Correa e Scamacca in prima linea. Il programma nerazzurro prevede anche un paio di cessioni da qui alla fine del calciomercato e il nome più caldo è quello di Lazaro. In giornata è. L’ex Hertha Berlino preferirebbe tornare in Bundesliga, era stato offerto al Borussia Dortmund senza grande successo. Ora si scalda la pista che porta direttamente a Lisbona, l’Inter attende una risposta definitiva già in serata.