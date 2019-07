Calcio e Finanza fa i conti in merito alle sempre più probabili cessioni di Radja Nainggolan e Mauro Icardi, che, come ammesso da Marotta, non fanno più parte del progetto tecnico nerazzurro. Complessivamente se l’Inter riuscisse a vendere i due calciatori ai valori indicati dal CIES, il club nerazzurro potrebbe avere un impatto positivo a bilancio di circa 85 milioni. Il risparmio sugli stipendi lordi dei due calciatori si aggirerebbe infatti attorno ai 17,4 milioni di euro. A questo si aggiungerebbe il minore ammortamento da iscrivere a bilancio (circa 11 milioni) oltre alle plusvalenze nette per circa 56 milioni. L'analisi ovviamente si basa sulle cessioni dei due giocatori ai valori CIES (60 e 27,5 milioni).