. Un saliscendi di emozioni che portò subito e non senza sofferenze all'arrivo di Radjadallaentro la fine di giugno (con il sacrificio di Nicolò Zaniolo) e poi fece ampiamente sognare quello che sarebbe stato. Un sogno spezzatosi il 6 agosto 2018 quando l'offerta delsuperò (e di molto) quella dei nerazzurri convincendo il cileno a scegliere i colori blaugrana.Due anni fa, in pieno mercato e con un affare che sembrava già concluso, per la squadra allora allenata danella corsa scudetto con l'Inter che avrebbe avuto, i titoli di giornale si sprecaronoIl 4-2-3-1 di Spalletti avrebbe inoltre consentito ai due di giocar, ma in vista della sfidache rivedrà questa voltaè infatti l'unico centrocampista di ruolo rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi agli ordini dell'allenatore salentino e potrebbe finalmente ottenere un posto da titolare.è invece intoccabile da quando è arrivato a Milano e con un centrocampo in emergenza non sarà risparmiatoLa sfida col Torino potrebbe essere non solo un test, ma anche una scintilla che oggi manca. A Conte, al belga, ma anche a tutta l'Inter.