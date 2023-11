"Calendario favorevole all'Inter". Questa frase si è sentita spesso nella parte iniziale della stagione, ma ormai non è più d'attualità. Infatti ora i nerazzurri, primi in classifica in Serie A e in Champions League, sono attesi da una serie di sfide importanti e complicate sulla carta. Specialmente in trasferta, dove finora gli uomini di Simone Inzaghi hanno sempre vinto in campionato.



Le prossime gare fuori casa vedono Lautaro e compagni impegnati sui campi di Atalanta (sabato 4 novembre), Salisburgo (mercoledì 8 novembre), Juventus (domenica 26 novembre), Benfica (mercoledì 29 novembre), Napoli (domenica 3 dicembre) e Lazio (domenica 17 dicembre).

In mezzo, dopo la sosta per le nazionali, ci sono soltanto tre partite a San Siro contro Frosinone (domenica 12 novembre), Udinese (sabato 9 dicembre) e Real Sociedad (martedì 12 dicembre).



A maggior ragione per questo tour de force Simone Inzaghi spera di poter contare su tutta la rosa a disposizione, recuperando anche i due infortunati Cuadrado e Arnautovic.