È un po’ lo specchio dell’Inter di Conte, operaia, concreta, lontana da peccati d’egoismo., dato che dal punto di vista numerico, nel ruolo, l’Inter sembra sufficientemente coperta. E invece…di mercato per la società di viale della Liberazione, che lo ha preso dallo United, lasciato una stagione al Parma, e infine riportato a Milano, sulla sponda opposta rispetto a quella che aveva conosciuto in gioventù.Cifra irrisoria se consideriamo che oggi l’esterno di Conte sta dimostrando di valere la Nazionale. Ma non solo,, alcune volte addirittura decisivo. Contro il Cagliari ha segnato il terzo gol stagionale, il secondo in campionato dopo quello contro il Genoa, l’altro lo aveva realizzato in Champions, contro il Borussia Moenchengladbach.Silenzioso ma influente. Darmian vive da antidivo, com’è nello stile di Antonio Conte e dei valori che va predicando. Sa che meriterebbe qualche minuto in più ma è altrettanto consapevole della considerazione che gode all’interno del gruppo. E questo può bastargli. Affidabile e concreto, Darmian sta dimostrando di essere una “pedina” rilevante nello scacchiere di Conte.