Per Tajon Buchanan, secondo Tuttosport, il Bruges è pronto a scatenare un'asta: l’Inter è pronta offrire 7-8 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore (formula del prestito con obbligo di riscatto) ma il club fiammingo, che deve fare anche i conti con la scadenza del contratto del giocatore nel 2025, spera che l’interesse di Manchester City e Bournemouth possa diventare concreto per riuscire a massimizzare la vendita dell’esterno, valutato oggi circa 12-13 milioni di euro.